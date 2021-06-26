В Ивановской области в результате пожара в многоквартирном доме погибли пожарный и ребенок

26 июня, /ТАСС/. В поселке Чернореченский в Ивановской области в многоквартирном доме произошел пожар. В результате возгорания погиб четырнадцатилетний подросток и пожарный. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Обнаружен погибший (ребенок 14 лет, личность устанавливается) <…>. Обнаружен старший пожарный 5 ПСЧ, старший сержант, без признаков жизни, проводятся реанимационные мероприятия, в 00:03 БСМП 9 (больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) констатировала [его] гибель", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Ленина в поселке Чернореченский поступила 25 июня 22:21 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна четвертого этажа, после ранг пожара поднялся до второго. Возгорание локализовали в 00:35 мск 26 июня, причина в настоящий момент уточняется. Из дома были эвакуировали 75 человек, добавили в пресс-службе.