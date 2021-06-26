Специалисты тушат лесные пожары в регионах РФ на площади более 113 тыс. га

ТАСС, 26 июня. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 82 лесных пожара на площади 1 448 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 113 369 га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 июня 2021 г. в России ликвидировано 82 лесных пожара на площади 1 448 га. На 26 июня 2021 г. на территории Российской Федерации действовал 231 лесной пожар на площади 113 369 га", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров зафиксировали в Якутии и Иркутской области, где действуют 137 пожаров на площади 65 938 га и 29 пожаров на площади 40 651 га соответственно. Все это земли лесного фонда. Помимо этого, зафиксировали пожары на землях особо охраняемых природных территорий на площади 292 га в Якутии, 120 га - в Свердловской области, 11 га - на землях обороны и безопасности Нижегородской области.

Пожары тушат 4 098 человек, задействовали 674 единицы техники, 82 воздушных судна, еще 36 ведут мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС ввели в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах.