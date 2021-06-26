В районе поселка на реке Вилюй в Якутии произошел разлив нефтепродуктов

ТАСС, 26 июня. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Вилюй в районе поселка Чернышевский в Якутии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, расположенного на реке.

"Персонал станции совместно со специалистами третьего отряда МЧС по Мирнинскому району установил боновое заграждение на водную поверхность, которое не дает пятну распространяться. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия загрязнения окружающей среды и в кратчайшие сроки восстановить естественное состояние воды в районе нижнего бьефа станции", - сказали в пресс-службе, не уточнив площадь пятна.

На месте разлива работают представители Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского Федерального агентства по рыболовству. Для полной ликвидации пятна ожидается прибытие персонала специализированной организации.

По данным местных СМИ, произошел разлив одного куб. м масла из ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2.

Вилюй протекает на территории Якутии и Красноярского края. Это самый длинный приток реки Лены, длина которого составляет 2 650 км.