Предупреждение о пожарной опасности объявили в двух районах Хабаровского края

ТАСС, 26 июня. Спасатели в субботу объявили предупреждение на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского района Хабаровского края в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В связи с установлением высоких температур воздуха и отсутствием осадков на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского района ожидается четвертый класс пожарной опасности", - рассказали в пресс-службе спасателей.

Сейчас в Хабаровском крае температура воздуха достигает плюс 25 градусов и выше. На территории 17 муниципальных образований действует особый противопожарный режим. На период функционирования режима ввели запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.