Три человека погибли в ДТП в районе 41-го км МКАД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП на МКАД. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах столицы.

На МКАД столкнулись поливальная машина и такси. "В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5:35 утра.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.