В Забайкальском крае прогнозируют увеличение глубины подтопления поймы реки Аргунь

ТАСС, 26 июня. Синоптики прогнозируют на ближайшие сутки увеличение глубины подтопления поймы реки Аргунь у села Аргунск в Забайкальском крае. Об этом сообщили в субботу журналистам в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На реке Аргунь у села Аргунск Нерчинско-Заводского района в ближайшие сутки подъем продолжится, глубина подтопления поймы увеличится", - сказали в управлении.

Забайкальский край страдает от наводнений на протяжении всего июня. За все время ЧС были подтоплены сотни жилых домов, приусадебных участков, десятки автомобильных дорог и мостов. Некоторые жители региона вынуждены находиться в пунктах временного размещения.

Общая сумма ущерба - более 700 млн рублей. Местные предприниматели организовали гуманитарную помощь. Людям доставляется бесплатная еда и вода. В ближайшее время в районы отправятся еще несколько грузовиков с продовольствием.