В Белоруссии более 760 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Ливни и сильный ветер нарушили электроснабжение более 760 населенных пунктов Белоруссии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба государственной энергетической компании "Белэнерго".

"Энергетиками по всей республике оперативно восстановлено электроснабжение 765 населенных пунктов, в основном в Витебской и Гомельской областях", - говорится в сообщении компании.

По информации энергетиков, ряд областей Белоруссии оказался под влиянием атмосферных фронтов, которые принесли дожди и сильный порывистый ветер. Неблагоприятные погодные условия стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Витебской области. По состоянию на 08:00 субботы продолжается восстановление работы 16 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

МЧС Белоруссии предупредило, что 26 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни, шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, возможен град.