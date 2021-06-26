На Украине из-за непогоды нарушилось электроснабжение более 800 населенных пунктов

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Проливные дожди с грозами и порывистым ветром стали причиной нарушения электроснабжения 811 населенных пунктов в девяти областях Украины. Об этом в субботу сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате сильных ливней с ураганным ветром на утро субботы без электричества осталось 811 населенных пунктов: в Ровенской области - 340, Львовской - 209, Житомирской - 101; Хмельницкой - 78, Киевской - 28, Закарпатской - 22, Черниговской - 19, Тернопольской - 8, Черновицкой - 6", - говорится в сообщении.

Во Львове в пятницу произошел сбой в работе городского транспорта, так как поваленные порывами ветра деревья оборвали линии электропередачи троллейбусов и трамваев. В городе и области подтоплены 11 жилых домов, 22 приусадебных участка, в результате непогоды один человек получил травмы.