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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Спасатели соорудили 54 временные дамбы для отвода потоков воды в Ялте

В МЧС сообщили, что спасатели использовали более 11 270 мешков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС соорудили 54 временные дамбы, которые позволили отвести потоки воды в Ялте, где после сильных дождей произошли подтопления. Об этом в субботу сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

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"В городском округе Ялта завершена работа по сооружению 54 временных дамб (более 5,57 км, 100% от общего числа), использовано более 11 270 мешков", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На юге наиболее серьезные последствия непогоды наблюдаются в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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