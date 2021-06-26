Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вблизи Соломоновых Островов

ТАСС, 26 июня. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу неподалеку от Соломоновых Островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 157 км к юго-востоку от столицы Соломоновых Островов Хониары (население около 56,2 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Этот отдаленный район Мирового океана входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.