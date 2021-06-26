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В Ивановской области в результате конфликта со стрельбой погиб один человек

Еще двое пострадали
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ТАСС, 26 июня. Житель Кохмы Ивановской области в субботу в ходе конфликта с тремя знакомыми открыл стрельбу, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Произошла стрельба в Кохме, по предварительным данным, на фоне бытового конфликта мужчины и трех его знакомых. Один человек погиб, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Мужчина, устроивший стрельбу, по данным источника, забаррикадировался в доме. "Его дом оцеплен СОБРом, правоохранители пытаются вывести мужчину на переговоры", - добавил источник в экстренных службах. 

Двое пострадавших в конфликте, по его данным, госпитализированы в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. "Два человека госпитализированы, их состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.

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