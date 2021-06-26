В двух поселениях Краснодарского края из-за крупного града ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мостовского района Краснодарского края ввели режим ЧС в двух поселениях из-за крупного града, который повредил кровли около 50 домов. Об этом ТАСС сообщил глава района Сергей Ласунов.

"Град был достаточно больших размеров. Ввели режимы ЧС в двух поселениях и муниципальном районе, - сказал собеседник агентства. - Есть поврежденные кровли, пока это порядка 50 домов в двух поселениях". Он добавил, что ущерб оценивает комиссия.

Накануне в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщали, что в Мостовском районе из-за крупного града повреждены кровли около 40 частных жилых домов в двух населенных пунктах - поселке Псебай и станице Андрюки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что на месте выпадения града будут работать межведомственные группы, им поручено обследовать территорию и оценить ущерб.