В отношении главы управления капстроительства Новосибирска возбудили восемь новых дел

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили восемь новых уголовных дел в отношении руководителя муниципального управления капитального строительства Новосибирска, который уже обвиняется в мошенничестве и получении взятки при строительстве детсада по нацпроекту "Демография". В ходе расследования выявлены признаки новых фактов получения взяток от подрядчиков, сообщается в субботу на официальном сайте следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"По материалам, предоставленным оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, следователем регионального следственного управления в отношении директора МКУ "УКС" возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в значительном размере")", - говорится в сообщении.

В феврале по решению суда в Новосибирске был арестован глава управления капитального строительства мэрии Константин Головин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве и получении взятки при строительстве детсада. По версии следствия, в 2020 году он получил взятку авиабилетами на сумму более 130 тыс. рублей и дал указание подчиненным принять невыполненные работы при строительстве детсада в Октябрьском районе. В марте стало известно о еще одном факте мошенничества при строительстве другого детсада в Кировском районе.

Следствием установлено, что в течение двух лет с 2018 года директор управления капстроительства требовал от подрядчиков по муниципальным контрактам оплачивать счета в ресторанах для него и его сотрудников на корпоративных мероприятиях. Подрядчики перечисляли деньги напрямую в организации общественного питания, так как опасались, что у них могут не принять работы по контрактам. Все обстоятельства совершения преступлений будут установлены в ходе следствия.