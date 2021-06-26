Ветер сорвал часть крыши сельского дома культуры в Адыгее

МАЙКОП, 26 июня. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал часть крыши на площади 300 кв. м в ауле Шенджий Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете ГО и ЧС в субботу.

"Сорвана часть крыши сельского дома культуры в ауле Шенджий. Площадь повреждений составила около 300 кв. м Крыша подлежит восстановлению. Погибших и травмированных нет", - сказал собеседник агентства.

Электроснабжение, нарушенное ранее из-за ветра, уже восстановлено.

Ранее Главное управление МЧС России по Адыгее предупреждало, что на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, по 27 июня включительно возможен комплекс метеоявлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра.