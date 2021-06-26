Электроснабжение 2,3 тыс. населенных пунктов Псковской области восстановили после урагана

ТАСС, 26 июня. Энергетики в субботу восстановили подачу электроэнергии в 2 256 населенных пунктах Псковской области после урагана и грозы 25 июня, сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью "Россети Северо-Запад".

25 июня из-за урагана и грозы было отключено электроснабжение около 900 населенных пунктов Псковской области. В результате второй волны непогоды ночью подача электроэнергии была прекращена в более чем 2,2 тыс. населенных пунктов, в ряде сел энергоснабжение пришлось восстанавливать дважды.

"Энергетики восстановили электроснабжение 2 256 населенных пунктов Псковской области. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили основную сеть в Великих Луках. В данный момент специалисты ликвидируют локальные отключения в городе и продолжают работать на линиях в преимущественно малонаселенных деревнях Себежского, Невельского и Великолукского районов", - сказали в департаменте.

25 июня отключения электроэнергии были зафиксированы в 19 районах области. Регион пережил две волны стихии, поэтому электроснабжение некоторых населенных пунктов энергетики восстанавливали дважды. В восстановительных работах задействованы все силы и средства -132 бригады и 137 единиц техники. В Псковскую область прибыли специалисты из соседних регионов.

Социально значимые объекты полностью обеспечены электроэнергией. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют размытые ливнями дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи. По прогнозу, неблагоприятная погода с грозами и порывистым ветром сохранится в регионе в выходные.