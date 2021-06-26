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Причиной конфликта со стрельбой под Ивановом мог быть спор о разделе квартиры

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ТАСС, 26 июня. Конфликт со стрельбой между жителем Кохмы в Ивановской области и тремя его знакомыми, в ходе которого один из них погиб и двое ранены, носит имущественный характер и мог произойти из-за спора о разделе квартиры. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Речь, по предварительным данным, идет об имущественном конфликте - разделе квартиры", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, мужчина стрелял из охотничьего ружья, пока нет информации о том, было ли оно зарегистрировано. 

Как сообщалось, в субботу в Кохме мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу, в результате один человек погиб, двое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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