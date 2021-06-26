CNN: Мэрилин Мэнсон добровольно явится в полицию из-за обвинений в нападении

ТАСС, 26 июня. Исполнитель Брайан Хью Уорнер, известный по псевдониму Мэрилин Мэнсон, добровольно явится в отделение полиции после обвинений в нападении на видеооператора на концерте в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на органы правопорядка.

По словам представителя полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния), это произойдет на основании договоренности между адвокатом музыканта и должностными лицами штата Нью-Гэмпшир. Сроки явки Мэнсона по месту жительства в Лос-Анджелесе не уточняются.

Адвокат певца в комментарии телеканалу подчеркнул, что предполагаемое нападение не было сопряжено с действиями сексуального характера. По его словам, Мэнсону может грозить лишение свободы сроком не менее одного года и штраф в размере 2 тыс. долларов.

В мае этого года власти города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии.