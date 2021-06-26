В районе Страсбурга произошло землетрясение магнитудой 3,9

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром в субботу в районе Страсбурга на востоке страны (департамент Нижний Рейн). Об этом сообщила Национальная служба сейсмического мониторинга.

По ее данным, первый толчок произошел в районе 5:00 утра (6:00 мск), второй толчок магнитудой 2 случился через пять минут. По данным региональных СМИ, каких-либо последствий от землетрясения не наблюдается. Как указывается, эти подземные толчки из серии тех, что произошли в последние месяцы в этом регионе и связаны со строительством геотермальной ТЭЦ.

Префектура департамента Верхний Рейн 7 декабря, после очередной серии подземных толчков приказала компании Fonroche немедленно прекратить работы по созданию геотермальной ТЭЦ. Фирма сообщила, что выполнила указание.

После очередных подземных толчков в конце декабря геологическая служба Fonroche признала, что они "были вызваны постепенным сбросом напряжения каменными пластами, который произошел из-за снижения циркуляции воды". Эксперты компании предупредили, что "другие подобные подземные толчки возможны в регионе в самое ближайшее время", причем они "могут повторяться до тех пор, пока в подземной полости не восстановится прежнее давление".