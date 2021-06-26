Устроившего стрельбу в Ивановской области объявили в розыск

ТАСС, 26 июня. Мужчина, устроивший стрельбу в ходе конфликта с тремя знакомыми в Кохме Ивановской области, один из которых погиб и двое ранены, скрылся, его объявили в розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся, ведется его розыск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу в Кохме мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу, в результате один человек погиб, двое получили ранения, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мужчина стрелял из охотничьего ружья, пока нет информации о том, было ли оно зарегистрировано.