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Устроившего стрельбу в Ивановской области объявили в розыск

Мужчина скрылся

ТАСС, 26 июня. Мужчина, устроивший стрельбу в ходе конфликта с тремя знакомыми в Кохме Ивановской области, один из которых погиб и двое ранены, скрылся, его объявили в розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся, ведется его розыск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу в Кохме мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу, в результате один человек погиб, двое получили ранения, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мужчина стрелял из охотничьего ружья, пока нет информации о том, было ли оно зарегистрировано.

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