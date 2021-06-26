СК задержал подозреваемого в стрельбе в Ивановской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали одного подозреваемого в стрельбе в Ивановской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

"Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления", - заявили в СК.

В ведомстве также подтвердили смерть одного и ранение еще двух человек. "В ходе конфликта данная группа лиц произвела выстрелы в область груди и живота 30-летнего мужчины, от которых последний скончался на месте. После этого злоумышленники, используя огнестрельное оружие и другие предметы, причинили двум лицам, которые пришли к частному дому вместе с их 30-летним приятелем, множественные телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. "Следственными органами следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Конфликт произошел в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова между неизвестными и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений.

Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР для обеспечения безопасности жителей соседних домов.