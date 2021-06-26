Прокуратура на Урале проверит данные о выдаче зарплаты работникам предприятия карточками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по информации СМИ о нарушении трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия "Урал", говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу.

Ранее местные издания сообщали о том, что с мая 2021 года сотрудники предприятия получают зарплату товарным карточками, которыми можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района. "Согласно ст. 131 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата заработной платы производится в рублях. Выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок не допускается", - отметили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на факты несвоевременного перечисления работникам заработной платы, ее выплаты товарными карточками. Кроме того, будут проверены факты возможного преднамеренного банкротства ООО "Тавра".