В Ивановской области нашли ружье, из которого стреляли во время конфликта в Кохме

ТАСС, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли охотничье ружье "Сайга", которое было использовано во время конфликта в Кохме Ивановской области, где один человек погиб и двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Оружие преступления найдено и изъято, это [охотничье ружье] "Сайга". Очевидно, что подозреваемый не вооружен", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова возникла ссора между неизвестными и 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта неизвестные выстрелили в грудь и живот 30-летнему мужчине, он погиб на месте. Затем они обстреляли двух знакомых погибшего, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого открывшие стрельбу люди скрылись.

После конфликта двое злоумышленников скрылись, один из них задержан, ведется розыск второго - мужчины 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, расследование взято на контроль прокуратурой региона. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР для обеспечения безопасности жителей соседних домов.