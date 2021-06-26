В Анапе за час выпало около 50 мм осадков

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Около 50 мм осадков за час выпало в Анапе, что стало причиной подтопления по меньшей мере десяти дворовых территорий. Об этом в субботу сообщили ТАСС в управлении ГО и ЧС администрации города.

"Предварительно, [выпало] около 50 мм осадков за час, но данные пока уточняются, цифра не окончательна, - сказал собеседник агентства. - Улицы частично подтоплены <...> Рельеф у нас с уклоном идет, поэтому сейчас идет подтопление дворовых территорий. Пока в жилые помещения вода не заходила, примерно 10-12 дворов подтоплено, пока цифра не точная".

В управлении добавили, что подтопления, прежде всего, фиксируются по улице Северной в Анапе. Также большое количество осадков выпало в станице Благовещенской.

Ранее в субботу глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что службы экстренного реагирования устраняют последствия сильного дождя в городе, очищают участки от нанесенной грязи. В связи с угрозой подтоплений в центральной части города в целях безопасности все объекты были отключены от электричества.