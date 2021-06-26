Более 60 жилых домов не подлежат восстановлению после торнадо на юго-востоке Чехии

ПРАГА, 26 июня. /ТАСС/. Эксперты, оценивающие ущерб от торнадо, которое обрушилось в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, установили, что в населенных пунктах, пострадавших во время стихийного бедствия, не подлежат восстановлению более 60 жилых домов. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель пожарной службы республики Иржи Пеликан.

"Более 60 жилых домов в регионе бедствия придется снести. Они не подлежат восстановлению", - отметил он. Речь, по его словам, идет, главным образом, об одноэтажных и двухэтажных коттеджах, а также кирпичных домах постройки первой половины ХХ века.

Жертвами стихийного бедствия стали пять человек, среди которых была беременная женщина. Она погибла под обрушившимися металлическими конструкциями одного из зданий. Медики оказали помощь около 300 пострадавшим. Пропавшим без вести не числится никто из жителей региона, по которому прошло торнадо.

Между тем метеорологи и специалисты смежных профессий, изучив районы бедствия, пришли к выводу, что по шкале Фудзиты там могло перемещаться торнадо категории F2-F3. Оно срывало крыши с домов, ломало части вертикальных стен, опрокидывало автомашины и вырывало с корнем деревья. Скорость ветра смерча была не менее 219 км/ч.