СК возбудил два дела после возгорания в доме под Ивановом

ТАСС, 26 июня. Уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Ненадлежащая организация и проведение пожарно-спасательных работ" возбуждены после возгорания в многоквартирном доме в поселке Чернореченский в Ивановской области, в результате которого погибли пожарный и ребенок. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ по факту ненадлежащей организации и проведения пожарно-спасательных работ, повлекших смерть старшего пожарного, а также малолетнего ребенка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Возгорание в квартире на четвертом этаже жилого дома в поселке Чернореченский Ивановского района Ивановской области произошло в пятницу вечером. В результате пожара погибли подросток, по уточненным данным, 12 лет и пожарный, из дома были эвакуированы 75 человек. К ликвидации пожара привлекались 80 человек, было задействовано 22 единицы техники.