Bild: исламистские материалы обнаружили в общежитии, где жил напавший на людей в Вюрцбурге

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вюрцбурга нашли пропагандистские материалы исламистского характера в общежитии для бездомных - именно там был зарегистрирован 24-летний сомалиец, напавший накануне с ножом на прохожих. Об этом сообщила в субботу газета Bild.

В пятницу вооруженный ножом мужчина напал на случайных прохожих, погибли трое человек, пострадали пятеро. Орудие преступления он украл в супермаркете.

Материалы были найдены в мусорном баке, скорее всего мужчина выбросил их перед нападением, говорится в статье.

Официально о мотивах пока ничего не говорилось. Была информация, что он незадолго до инцидента проходил психиатрическое лечение, имел проблемы с законом, но в списках экстремистов не числился. В Вюрцбурге проживал с 2015 года.

Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу.