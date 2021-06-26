Глава Фонда сохранения родных языков народов РФ и его заместитель подозреваются в хищениях

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в хищении более 15,3 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего расследуется 25 эпизодов хищения.

"Следствие считает, что исполнительный директор фонда Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров заключили фиктивные договоры на допечатную подготовку учебников по долганскому, вепсскому и алеутскому языкам для первого и третьего класса и похитили бюджетные средства, ранее полученные от Минпросвещения РФ. Сейчас в уголовных делах о мошенничестве насчитывается 25 эпизодов, общий ущерб превышает 15,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Источник уточнил, что деньги по фиктивным ("дублирующим") договорам перечислялись на счет подконтрольного фигурантам ИП. При этом услуги по созданию оригинал-макетов учебников были ранее оказаны другими контрагентами фонда, деньги уже были выплачены, а права на использование рукописей и оригинал-макетов были приобретены у Международного Шуховского фонда, занимающегося вопросами поддержки, сохранения и развития национального и культурного наследия. С заявлениями о хищениях в полицию обращались представители Минпросвещения РФ.

Официальными комментариями полиции и Минпросвещения ТАСС пока не располагает.