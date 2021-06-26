В Москве задержали гражданина Китая по делу о торговле людьми

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и СК задержали гражданина Китая по уголовному делу о торговле людьми и направили в суд ходатайство о его аресте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина КНР по имени Лю Цзюнь, он является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии")", - сказали в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Лю Цзюнь проверяется на причастность к торговле детьми, часть из которых была найдена в 2020 году на Аргуновской улице в Москве. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. Основной фигурант уголовного дела, Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Остальные фигуранты находятся в СИЗО или под домашним арестом.