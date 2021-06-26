Стрелявший в бойцов СОБР под Ивановом руководил Ярославской федерацией тайского бокса

ТАСС, 26 июня. Мужчина, открывший огонь в правоохранителей и ликвидированный при задержании в пятницу в Ильинском районе Ивановской области, был президентом Ярославской федерации тайского бокса Евгением Мареевым. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ивановской области.

"Мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам СОБР управления Росгвардии и был ликвидирован, - это Евгений Мареев, президент Ярославской областной федерации тайского бокса", - сказали в пресс-службе.

Утром 25 июня 58-летний мужчина на почве личной неприязни выстрелил из пистолета в своего знакомого, который получил ранение в грудь и был госпитализирован. С места преступления подозреваемый скрылся, он был обнаружен в одном из домов в деревне Горяшино Ильинского района, где забаррикадировался. Сотрудники полиции неоднократно предлагали подозреваемому сложить оружие и сдаться, в ответ он оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько прицельных выстрелов из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии. После этого мужчина был обезврежен ответным огнем, в результате чего получил ранение, от которого умер.

Стрелявший мужчина на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Ивановской и Ярославской областей как владелец гражданского оружия не состоял. Управление СК по региону возбудило уголовные дела по трем статьям УК РФ.