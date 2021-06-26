СМИ: основатель фирмы McAfee уже пытался ранее покончить с собой в тюрьме

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи, который в среду был найден мертвым в испанской тюрьме, уже пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.

По ее информации, 28 февраля об этом докладывал начальству сокамерник бизнесмена. После этого Макафи была оказана медицинская помощь.

Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. В среду он был обнаружен мертвым в камере. Как заявили каталонские власти до получения результатов судебно-медицинской экспертизы, все указывает на то, что 75-летний Макафи покончил с собой. В середине июня на слушаниях по вопросу его экстрадиции из Испании в США он называл себя жертвой преследования по политическим мотивам.

Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела американская корпорация Intel.

Ранее федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси информировала о предъявлении Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов в 2014-2018 годы. Программисту инкриминировалось невыплата налогов с $1 млн, заработанных за счет операций с криптовалютой, платными консультациями и выступлениями.