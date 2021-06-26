NYT: владельцев дома во Флориде уведомляли о повреждениях за три года до его обрушения

ТАСС, 26 июня. Эксперт в области инженерии предупреждал руководство управляющей компании жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) о существенных структурных повреждениях здания за три года до его обрушения. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертный отчет.

"Хотя некоторые из этих повреждений незначительны, большая часть разрушений бетона требует своевременного ремонта", - приводит издание слова из отчета инженера Фрэнка Морабито по результатам проверки состояния 40-летнего строения в 2018 году.

По данным газеты, в материале подчеркивалась необходимость укрепления поврежденных балок и восстановления осыпающихся бетонных плит, в частности, бассейна на нижнем уровне 12-этажного дома, а также устранения трещин в колоннах и стенах подземной парковки. Сообщается, что здание обрушилось незадолго до ремонтных работ, которые должны были начаться на этой неделе.

Как уточняет издание, после инцидента управляющая компания дома раскрыла информацию о дефектах, приведших к обрушению. Однако это было сделано вслед за публикацией властями упомянутого экспертного отчета.

Следователи еще не установили причину обрушения и ожидают доступа к месту происшествия, где на данный момент спасатели продолжают поисковые работы, сообщает The New York Times.

Многоквартирный жилой дом обрушился в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли четыре человека, судьба 159 человек остается неизвестной.