Суд в Москве продлил срок задержания гражданину Китая за торговлю людьми

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы не стал арестовывать гражданина Китая, который подозревается в торговле людьми, и продлил срок его задержания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы продлен срок задержания в отношении Лю Цзюна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии") сроком на 72 часа, судебное заседание по вопросу его ареста отложено на 12:30 мск 28 июня 2021 года для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции", - сказали в суде.

Ранее в суде сообщали, что следствие требует избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он проверяется на причастность к торговле детьми, часть из которых была найдена в 2020 году на Аргуновской улице в Москве. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. Основной фигурант уголовного дела, Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Остальные фигуранты находятся в СИЗО или под домашним арестом.