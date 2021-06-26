В Литве во время акции протеста у границы против политики Минска произошел конфликт

ВИЛЬНЮС, 26 июня. /ТАСС/. Вмешательство полиции потребовалось в конфликт между протестующими и водителями дальних рейсов во время акции протеста против политики Минска в субботу у литовского контрольно-пропускного пункта "Мединиикай" на границе с Белоруссией. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

"Протестующие, которых было две группы до 15 человек, намеревались перекрыть движение к площадке ожидания, куда заезжают фуры, если дорога к КПП загружена. Это вызвало недовольство водителей", - сказал он. Словесная перепалка грозила перейти в физический конфликт. "Чтобы этого не произошло, к месту инцидента прибыли пограничники и была вызвана полиция", - отметил Мишутис.

Как с места происшествия сообщили корреспонденты LRT, один из водителей, ударивший в лицо участницу акции, был задержан полицией.