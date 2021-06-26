В Тамбовской области двое рабочих погибли при откачке воды в шахте зернокомплекса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Два работника сельхозпредприятия в поселке Новая Ляда Тамбовской области погибли в субботу при откачивании воды из шахты зерноочистительного комплекса. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление выхлопами бензиновой помпы, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"При откачивании воды из шахты не введенного в эксплуатацию зерноочистительного комплекса в рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского района погибли двое разнорабочих - мужчины в возрасте 46 и 56 лет. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения, образовавшимися в результате работы водяной бензиновой помпы", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Для определения точной причины смерти работников назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия началась доследственная проверка.