За ночь поисков на месте рухнувшего здания во Флориде выживших не обнаружили

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели не обнаружили больше выживших в ходе продолжающейся спасательной операции на месте обрушения жилого дома во Флориде, но не найдено также и тел погибших. Об этом заявила в субботу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в эфире телеканала NBC .

"Все цифры остаются прежними, каких-либо изменений за ночь не было, - сказала она, отвечая на вопрос о том, были ли найдены выжившие или погибшие. - Спасатели продолжают поиски".

Глава округа добавила, что число лиц, чье местонахождение не установлено, также остается прежним - 159 человек.

Кава добавила, что поиски затрудняет пожар в подвальных помещениях здания. Его источник обнаружить пока не удалось. Пожарные пытаются изолировать огонь с помощью рытья траншей.

Мэр также сообщила, что власти округа начнут немедленную проверку всех зданий, построенных 40 и более лет назад, чтобы исключить повторение трагедии. Она также обещала, что будет проведено тщательное расследование причин обрушения с привлечением федеральных ресурсов.

Многоквартирный жилой дом обрушился в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли четыре человека. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.