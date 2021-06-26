Адвокат задержанного гражданина КНР заявил о его непричастности к торговле людьми

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Задержанный в Москве гражданин Китая Лю Цзинь не причастен к торговле людьми, в которой его подозревают, он приехал в Москву за своим сыном, чтобы отвезти его в КНР. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Бакланов.

"В квартире на Аргуновской улице в 2020 году были найдены пять младенцев, из-за чего и было возбуждено дело о торговле людьми. Один из них - это сын моего подзащитного Лю Цзиня. Дело в том, что они с женой не могли иметь детей по медицинским показаниям и решили воспользоваться программой суррогатного материнства. И Лю Цзинь с супругой оформили свидетельство о рождении ребенка, в котором они записаны как официальные родители этого найденного малыша [копия есть в распоряжении ТАСС] . По уголовному делу он изначально был свидетелем", - рассказал защитник.

По его словам, через некоторое время Лю Цзинь и его жена уехали в Китай из-за пандемии коронавирусной инфекции, а их сын остался в детском доме, так как вывезти его не разрешали сотрудники СК, расследовавшие дело.

"И недавно Лю Цзинь приехал в Москву, подал иск в Бабушкинский суд с требованием вернуть ему его сына. Иск был удовлетворен, после чего детский приют вернул моему подзащитному сына, оформив для этого все документы. Затем Лю Цзинь поселился с сыном в гостинице "Ханой" в Москве, чтобы при первой возможности вернуться в КНР", - утверждает Бакланов. По его словам, именно после этого Лю Цзинь был задержан сотрудниками СК и полицейскими и отправлен в ИВС. "Ребенка и все документы у него отобрали, сделали подозреваемым по уголовному делу и решили арестовать. Я связываю это исключительно со слабой доказательной базой СК по уголовному делу. На мой взгляд, они пытаются подменить нормальную работу следствия давлением на фигурантов дела и свидетелей", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы не стал арестовывать гражданина Китая по имени Лю Цзинь, который подозревается по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии"), и продлил срок его задержания на 72 часа. Судебное заседание по вопросу его ареста отложено на 12:30 мск 28 июня 2021 года для предоставления сторонами доказательств в обоснование их позиции, сообщили в суде.

Дело о торговле детьми

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, гражданин Китая проверяется на причастность к торговле детьми, часть из которых была найдена в 2020 году на Аргуновской улице в Москве. Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. Основной фигурант уголовного дела, Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Остальные фигуранты находятся в СИЗО или под домашним арестом.