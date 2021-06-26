В Псковской области без электричества остаются около 900 населенных пунктов

ТАСС, 26 июня. Около 900 населенных пунктов в Псковской области остаются в субботу без электричества из-за урагана и грозы, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по вопросам возобновления электроснабжения.

"В связи с непрекращающимися ливневыми дождями с грозами в отдельных районах области энергетиками выявляются новые отключения электроэнергии у населения. В администрации Псковской области вновь состоялось экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Псковской области. Остаются отключенными от электроэнергии около 900 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению ведет псковский филиал "Россети Северо-Запад" совместно с управлением МЧС по Псковской области, АО "Оборонэнерго", Псковской дистанцией электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению (филиал ОАО "РЖД"). Осуществляется восстановление линий электропередачи, убирают поваленные деревья. Все социально значимые объекты обеспечены электроснабжением.

К устранению последствий урагана привлечены более ста бригад, в том числе из соседних регионов. Планируется заезд на территорию Псковской области дополнительных бригад. Ситуация находится на постоянном контроле у администрации области.

25 июня в регионе без электроснабжения оставались 900 населенных пунктов, ночью их число превысило 2 тыс. Утром энергоснабжение было восстановлено в 2,3 тыс. населенных пунктов.

Как уточнили в пресс-службе, отключенными остаются порядка 979 населенных пунктов. Половина из них приходится на Великолукский, Себежский и Невельский районы. По данным "Россетей", по линиям 10 кВт, которые были отключены вчера, основные работы будут завершены к концу дня, по тем линиям, которые оборвало сегодня, - до завтрашнего вечера. Дальше будет продолжаться точечная отработка заявок населения. Во всех объектах здравоохранения, находящихся на территории города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Усвятского районов, электроэнергия восстановлена. Работы продолжаются только в поликлинике онкодиспансера, они будут завершены в течение двух часов.