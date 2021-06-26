Саудовская Аравия предотвратила контрабанду более 14 млн наркотических таблеток из Ливана

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Попытка незаконного ввоза 14,4 млн таблеток синтетических наркотиков из Ливана пресечена в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в субботу официальный представитель главного управления по контролю за наркотиками королевства Мухаммед ан-Нуджейди, передает газета Al Bayan.

По словам ан-Нуджейди, в рамках проводимых мероприятий по предотвращению ввоза в страну наркотиков и пресечению деятельности специализирующихся на этом преступных групп в порту Джидды был проверен груз железных пластин, пришедший из Ливана. "Между панелями было обнаружено 14,4 млн таблеток амфетамина, - информировал он. - В районе Эр-Рияда был задержан саудовский подданный, который подозревается в причастности к деятельности преступной сети".

Уже не в первый раз Саудовская Аравия объявляет о предотвращении попыток нелегального ввоза в королевство наркотиков, которые прячут в том числе в овощах и фруктах. В апреле с разницей в неделю саудовская таможня пресекла ввоз в страну партии цитрусовых, внутри которых было спрятано 5,3 млн наркотических таблеток, и груза плодов граната с 2,5 млн синтетических психостимуляторов.

После этого Эр-Рияд запретил импорт в страну овощей и фруктов из Ливана, который является основным поставщиком сезонных сельскохозяйственных продуктов государств Персидского залива. Для экономики Ливана, и без того переживающей тяжелейший кризис, это грозило обернуться катастрофическими последствиями. Только в конце апреля Эр-Рияд несколько смягчил свою позицию и пропустил несколько грузов с ливанской сельхозпродукцией.