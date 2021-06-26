Источник: найден травматический пистолет, который применили во ходе конфликта под Иваново

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Травматический пистолет, который применялся в ходе конфликта со стрельбой в Кохме Ивановской области, где один человек погиб и двое пострадали, нашли и изъяли сотрудники правоохранительных органов. Также в качестве оружия участники конфликта применяли подручные предметы, они устанавливаются, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Найден травматический пистолет. Но во время конфликта в качестве оружия использовались и различные предметы, сейчас устанавливается, какие именно", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба региональном управления МВД сообщила, что было обнаружено и изъято охотничье ружье "Сайга", из которого стреляли во время конфликта.

По данным следствия, в ночь на 26 июня в Кохме на улице Лермонтова возникла ссора между неизвестными и 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. В ходе конфликта неизвестные выстрелили в грудь и живот 30-летнему мужчине, он погиб на месте. Затем они обстреляли двух знакомых погибшего, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. После этого открывшие стрельбу люди скрылись. Один из них задержан, ведется розыск второго - мужчины 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, расследование взято на контроль прокуратурой региона.