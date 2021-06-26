В Александрии из-под завалов частично обрушившегося дома извлекли тела четырех погибших

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Тела четырех человек извлечены в субботу из-под завалов частично обрушившегося накануне в центре Александрии старинного пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации силовых структур, все погибшие - женщины. Ранее спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски людей продолжались всю ночь и в течение дня.

Из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было направлено предписание на снос здания.

Многие старинные строения, особенно в центре Александрии, нуждаются в капитальном ремонте. Частые дожди и сырость, преимущественно в зимний период, а также ненадлежащий уход и халатность неоднократно в последние годы приводили к частичному или полному обрушению жилых построек.