Неизвестный выстрелил в подростков у железнодорожного вокзала в Омске

ТАСС, 26 июня. Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам в районе железнодорожного вокзала в Омске, пострадали две девочки - 11 и 14 лет. Полиция проводит проверку и разыскивает стрелявшего, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Омской области.

"В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет. Травмы были нанесены неустановленным лицом предположительно из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала. Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного деяния", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших официально не уточняется. По данным местных СМИ, девочки госпитализированы, их прооперировали.