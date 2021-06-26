Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в субботу в ворота посольства России в Минске, водитель задержан. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан", - отметили в ведомстве. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ.

Немногим позже пресс-служба уточнила, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. "35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан, - говорится в сообщении. - По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения".

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, а также саперно-пиротехническая группа.

Ранее сообщалось, что на место инцидента также прибыла скорая помощь.