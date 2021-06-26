{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Минске

Водителя задержали

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в субботу в ворота посольства России в Минске, водитель задержан. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан", - отметили в ведомстве. На месте инцидента работают сотрудники ГАИ.

Немногим позже пресс-служба уточнила, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. "35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан, - говорится в сообщении. - По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения".

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, а также саперно-пиротехническая группа.

Ранее сообщалось, что на место инцидента также прибыла скорая помощь.

Теги
Белоруссия
В Абхазии поезд Москва - Сухум столкнулся с трактором
В результате аварии поврежден локомотив, остановлены поезд в Петербург и электричка в Сочи
Читать полностью