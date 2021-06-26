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Сильный ливень в Минске подтопил несколько районов города

Ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Сильный ливень подтопил различные районы белорусской столицы, спасателям пришлось эвакуировать людей, сообщает в субботу пресс-служба МЧС Белоруссии.

"В Минске с 18:00 до 19:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) было зафиксировано интенсивное выпадение осадков в виде дождя - выпало около 30 мм при среднемесячной норме 82 мм - и порывы ветра до 12 м/с. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог в южной и юго-западной части города, а также ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта", - сказано в сообщении. Из легкового и общественного транспорта, подвальных помещений и с подтопленных территорий эвакуирован 91 человек, из них 19 детей, а на одной из улиц людей пришлось вывозить при помощи лодки МЧС, отметили в ведомстве. Пострадавших нет.

Спасатели также оказали помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, пяти автобусов из подтопленных территорий, преимущественно во Фрунзенском районе, очищали ливневую канализацию от мусора. "Для выполнения превентивных мер были задействованы 98 единиц техники ГПО "Горремавтодор", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявляли оранжевый уровень опасности в ряде регионов республики из-за гроз и ливня.

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