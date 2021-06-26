В Абхазии поезд Москва - Сухум столкнулся с трактором

СУХУМ, 26 июня. /ТАСС/. Из-за аварии на железной дороге в районе Гагры, где скорый поезд Москва - Сухум столкнулся с трактором и поврежден локомотив, следовавший в Санкт-Петербург поезд и электричка Сухум - Сочи остановлены в районе Гудауты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Из-за аварии на железной дороге скорый поезд Сухум - Санкт-Петербург и электропоезд Сухум - Сочи вынужденно остановлены на вокзале города Гудаута. У составов оперативно организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также спасателей в количестве 20 человек. Пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта города Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для дальнейшей доставки в аэропорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте стоянки поездов побывали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, "определен перечень первоочередных мер по обеспечению безопасности пассажиров остановленных составов".

Поезд Москва - Сухум, в котором было более 500 пассажиров, столкнулся с трактором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. В результате ЧП никто не пострадал, локомотив получил повреждения.