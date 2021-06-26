В поселке в Краснодарском крае после сильного дождя подтопило 10 домов

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. В Белореченском районе Краснодарского края подтопило 10 домов после сильного дождя. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В поселке Южный [Белореченского района Краснодарского края] в результате выпадения обильных осадков в виде дождя (до 40 мм за день) и просадки грунта в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха произошел подъем уровня реки Чибрик, в результате чего подтопило порядка 150 придомовых территорий, только в 10 домов зашла вода", - говорится в сообщении.

Объекты жизнедеятельности, электро- и газоснабжения работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе. В местном доме культуры развернут пункт временного размещения граждан на 100 мест. При этом эвакуация населения пока не требуется.

В ликвидации последствий подтопления принимают участие 156 человек, задействовано 39 единиц техники. На место направлены пожарные насосные станции и мотопомпы для откачки воды. Объявлен сбор аэромобильной группировки. Для оценки последствий применятся беспилотная авиация МЧС России.