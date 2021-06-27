Поезд, столкнувшийся с трактором в Абхазии, отбыл в Москву

СУХУМ, 27 июня. /ТАСС/. Скорый поезд Москва - Сухум, который в субботу вечером в районе Гагры столкнулся с трактором, благополучно отбыл после того, как из Адлера прибыл резервный тепловоз и специалисты проверили железнодорожные пути. Об этом сообщили ТАСС в администрации Гагрского района.

Поезд Москва - Сухум, в котором было более 500 пассажиров, в субботу в 16:35 мск столкнулся с трактором, задействованным в ремонтных работах вдоль железнодорожного полотна. В результате ЧП никто не пострадал, локомотив получил повреждения. Из-за аварии были остановлены скорый поезд Сухум - Санкт-Петербург и туристический поезд Гагра - Туапсе, а не электропоезд Сухум - Сочи, как сообщала пресс-служба МЧС.

"После исследования железнодорожных путей и прибытия резервного тепловоза из Адлера московский поезд отбыл из Гагры в сторону границы с РФ. К нему был прицеплен и туристический поезд Туапсе - Гагра, который был вынужденно остановлен на гагрском железнодорожном вокзале", - сообщил заместитель главы администрации Адамур Цишба.