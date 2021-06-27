В двух поселках в Кировской области восстановили электроснабжение

КИРОВ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили нарушенное в пятницу из-за грозы электроснабжение в двух поселках в Кировской области. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Без электричества оставались жители поселка Даровской Даровского района и поселка Вазюк Опаринского района.

В регионе в последние дни установилась жаркая погода, температура воздуха днем превышает 30 градусов. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются грозы.