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В двух поселках в Кировской области восстановили электроснабжение

Оно было нарушено из-за грозы

КИРОВ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты полностью восстановили нарушенное в пятницу из-за грозы электроснабжение в двух поселках в Кировской области. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Без электричества оставались жители поселка Даровской Даровского района и поселка Вазюк Опаринского района.

В регионе в последние дни установилась жаркая погода, температура воздуха днем превышает 30 градусов. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются грозы.

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