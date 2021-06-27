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Обрушение здания во Флориде

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до пяти

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила, что судьба 156 человек неизвестна
© AP Photo/Wilfredo Lee

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Число погибших при обрушении в четверг жилого дома в штате Флорида увеличилось до пяти, а количество тех, чья судьба неизвестна, снизилось со 159 до 156 человек.

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Об этом сообщила в субботу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся в режиме реального времени.

"Поисковые работы продолжаются. Число погибших по итогам дня возросло до пяти человек. Мы до сих пор ничего не знаем о судьбе 156 человек", - сказала она.

Кава добавила, что спасатели все еще надеются найти под завалами выживших.

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