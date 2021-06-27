Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади около 152 тыс. га

ТАСС, 27 июня. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 97 лесных пожаров на площади более чем 2,6 тыс. га, продолжают работы по тушению возгораний на площади около 152 тыс. га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 июня 2021 года в России ликвидировано 97 лесных пожаров на площади 2 611 га. На 27 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовало 255 лесных пожаров на площади 151 745 га", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров по-прежнему зафиксировали в Якутии и Иркутской области, где сейчас действуют 166 пожаров на площади 99 888 га и 28 на площади 41 559 га соответственно. Все это земли лесного фонда. Помимо этого, зафиксировали пожары на землях особо охраняемых природных территорий на площади 571 га в Якутии, 120 га - в Свердловской области, 40 га - в Приморском крае.

Пожары тушат 4 455 человек, задействовали 680 единиц техники, 72 воздушных судна, еще 35 ведут мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС ввели в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах.