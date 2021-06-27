Один человек погиб в результате ДТП в Якутии

ТАСС, 27 июня. В аварии с участием автомобиля Toyota Celica в Якутии в воскресенье погиб пассажир, еще один человек пострадал. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"В Хангаласском районе виновник ДТП, в котором погиб человек, скрылся с места трагедии", - рассказали в управлении.

По данным ГИБДД, на 38-м километре автодороги "Умнас" водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной Toyota Celica, двигался со стороны поселка Техтюр в сторону Якутска. Он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП один пассажир на заднем сидении пострадал. Еще один пассажир, также сидевший на заднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности и от удара вылетел через лобовое стекло. От полученных травм скончался в карете скорой помощи. Третий пассажир на переднем сидении был пристегнут ремнем безопасности и травм не получил. Водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль с пострадавшими. Находился ли водитель в состоянии опьянения, пока неизвестно.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого, сообщили в пресс-службе.